В Киеве будут судить убийцу пожилой женщины, который скрывался в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице будут судить мужчину, который подозревается в совершении умышленного убийства пожилой женщины из корыстных побуждений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 6 направлен в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника, который подозревается в совершении умышленного убийства пожилой женщины из корыстных побуждений”, — говорится в сообщении.
Преступление произошло в марте 2017 года на столичном Печерске. Жертвой 47-летнего мужчины стала мать его сожительницы. Зная, что потерпевшая хранит в своей квартире большую сумму денег и других ценностей, злоумышленник решил совершить преступление.
Имея доступ в помещение, мужчина нанес женщине многочисленные удары тупым предметом по голове, в результате чего наступила смерть последней. Похитив почти 2,5 миллиона гривен, которые женщина хранила в сейфе, преступник скрылся с места совершения преступления.
В дальнейшем мужчина пересек государственную границу с целью сокрытия от органов следствия. С целью ареста и последующей экстрадиции в Украину его объявили в международный розыск.
В декабре 2017 года злоумышленник был задержан на территории Королевства Испании и выдан правоохранительным органам Украины для привлечения его к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Напомним, во Львове мужчина убил кирпичом тещу.