В Киеве под колесами троллейбуса погиб мужчина

"25 ноября 2016 года в 6:55 троллейбус (МАЗ-103Т) маршрута № 27 бортовой номер 3716, при выезде из депо (ТРЕД № 3) на пересечении перекрестка по ул. Народного ополчения, 14, совершил наезд на пешехода, который пытался перейти проезжую часть справа налево в неположенном для этого месте, упал, попал под правое переднее колесо. В результате ДТП пешеход 1966 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в мариупольском троллейбусе умер пассажир.