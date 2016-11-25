В Киеве под колесами троллейбуса погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве мужчина попал под колеса троллейбуса № 27, переходя проезжую часть в неположенном для этого месте. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".
"25 ноября 2016 года в 6:55 троллейбус (МАЗ-103Т) маршрута № 27 бортовой номер 3716, при выезде из депо (ТРЕД № 3) на пересечении перекрестка по ул. Народного ополчения, 14, совершил наезд на пешехода, который пытался перейти проезжую часть справа налево в неположенном для этого месте, упал, попал под правое переднее колесо. В результате ДТП пешеход 1966 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в мариупольском троллейбусе умер пассажир.