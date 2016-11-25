У Києві під колесами тролейбуса загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві чоловік потрапив під колеса тролейбусу № 27, переходячи проїзну частину в непередбачуваному для цього місці. Від отриманих травм чоловік помер на місці, передає УНН з посиланням на прес-службу КП “Київпастранс”.
“25 листопада 2016 р. о 6 год. 55 хв. тролейбус (МАЗ-103Т) маршруту № 27 бортовий номер 3716, під час виїзду з депо (ТРЕД № 3) на перетині перехрестя по вул. Народного ополчення,14 здійснив наїзд на пішохода, який намагався перейти проїзну частину з права на ліво в непередбаченому для цього місці, впав, потрапив під праве переднє колесо. Внаслідок ДТП пішохід, яким був чоловік 1966 р. народження, від отриманих травм помер на місці ДТП”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у маріупольському тролейбусі помер пасажир.