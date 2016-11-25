У Києві під колесами тролейбуса загинув чоловік

“25 листопада 2016 р. о 6 год. 55 хв. тролейбус (МАЗ-103Т) маршруту № 27 бортовий номер 3716, під час виїзду з депо (ТРЕД № 3) на перетині перехрестя по вул. Народного ополчення,14 здійснив наїзд на пішохода, який намагався перейти проїзну частину з права на ліво в непередбаченому для цього місці, впав, потрапив під праве переднє колесо. Внаслідок ДТП пішохід, яким був чоловік 1966 р. народження, від отриманих травм помер на місці ДТП”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у маріупольському тролейбусі помер пасажир.