В Киеве переименовали бульвар, 3 улицы и назвали скверы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве переименовали бульвар, 3 улицы и именовали скверы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Для чествования памяти выдающихся деятелей сегодня депутаты Киевсовета поддержали переименование бульвара Ивана Лепсе на бульвар Вацлава Гавела (в Соломенском районе), улицу Софьи Перовской - на улицу Евгении Мирошниченко (в Шевченковском) и улицу Перспективную - на улицу Игоря Брановицкая (в Печерском).
По словам руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, указанные переименования прошли все необходимые процедуры, в том числе общественное обсуждение. Например, переименование улицы Перспективной поддержали 80% киевлян, которые приняли участие в его обсуждении.
Кроме того, безымянную площадь на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрынинская в Оболонском районе назвали площадью Леонида Телятникова, который защищал украинцев во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Также скверу на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе присвоено название "Сквер имени волонтеров АТО", а скверу на Владимирском проезде, 1 - название "Литовский".