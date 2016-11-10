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15 марта, 19:03 • 111683 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156504 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131541 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124507 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109325 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103782 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100305 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Киеве переименовали бульвар, 3 улицы и назвали скверы

В Киеве переименовали бульвар, 3 улицы и назвали скверы

Киев • УНН

 • 9474 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве переименовали бульвар, 3 улицы и именовали скверы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Для чествования памяти выдающихся деятелей сегодня депутаты Киевсовета поддержали переименование бульвара Ивана Лепсе на бульвар Вацлава Гавела (в Соломенском районе), улицу Софьи Перовской - на улицу Евгении Мирошниченко (в Шевченковском) и улицу Перспективную - на улицу Игоря Брановицкая (в Печерском).

По словам руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко, указанные переименования прошли все необходимые процедуры, в том числе общественное обсуждение. Например, переименование улицы Перспективной поддержали 80% киевлян, которые приняли участие в его обсуждении.

Кроме того, безымянную площадь на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрынинская в Оболонском районе назвали площадью Леонида Телятникова, который защищал украинцев во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Также скверу на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе присвоено название "Сквер имени волонтеров АТО", а скверу на Владимирском проезде, 1 - название "Литовский".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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