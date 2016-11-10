У Києві перейменували бульвар, 3 вулиці та найменували сквери
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві перейменували бульвар, 3 вулиці та найменували сквери. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Для вшанування пам᾽яті видатних діячів сьогодні депутати Київради підтримали перейменування бульвару Івана Лепсе на бульвар Вацлава Гавела (у Солом᾽янському районі), вулиці Софії Перовської — на вулицю Євгенії Мірошниченко (у Шевченківському) та вулиці Перспективної — на вулицю Ігоря Брановицького (у Печерському).
За словами керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, зазначені перейменування пройшли всі необхідні процедури, зокрема громадське обговорення. Наприклад, перейменування вулиці Перспективної підтримали 80% киян, що взяли участь у його обговоренні.
Окрім того, безіменну площу на перетині вулиць Маршала Малиновського та Добрининської у Оболонському районі найменовано площею Леоніда Телятникова, який захищав українців під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
Також скверу на перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки в Голосіївському районі присвоєно назву “Сквер імені волонтерів АТО”, а скверу на Володимирському проїзді, 1 — назву “Литовський”.