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В Киеве неизвестный застрелил мужчину

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КИЕВ. 11 января. УНН. Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который около полуночи 10 января убил мужчину в Днепровском районе Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, около 23:30 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило сообщение о выстрелах у дома на бульваре Русановском. По словам заявителя, убили мужчину.

На месте происшествия правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой - упал на спину.

Раненого - 40-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где проводили ему реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.

На месте происшествия правоохранители изъяли пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль "Volkswagen Passat", связку ключей от машины и квартиры.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения внесены в ЕРДР по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установление личности злоумышленника и его задержания.

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