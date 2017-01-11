В Киеве неизвестный застрелил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, который около полуночи 10 января убил мужчину в Днепровском районе Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, около 23:30 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило сообщение о выстрелах у дома на бульваре Русановском. По словам заявителя, убили мужчину.
На месте происшествия правоохранители установили со слов свидетеля, что на улице у подъезда находились двое мужчин. Один из них держал в руке пистолет, совершил пять выстрелов и побежал, другой - упал на спину.
Раненого - 40-летнего местного жителя с огнестрельным ранением головы, груди и плеча "скорая" доставила в медицинское учреждение, где проводили ему реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, утром пострадавший скончался.
На месте происшествия правоохранители изъяли пять гильз патронов калибра 9 мм, две пули, автомобиль "Volkswagen Passat", связку ключей от машины и квартиры.
Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения внесены в ЕРДР по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выяснения причин и обстоятельств происшествия, установление личности злоумышленника и его задержания.