У Києві невідомий застрелив чоловіка

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Столичні правоохоронці розшукують зловмисника, який близько опівночі 10 січня вбив чоловіка у Дніпровському районі Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Так, близько 23:30 до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшло повідомлення про постріли біля будинку на бульварі Русанівському. За словами заявника, вбили чоловіка.

На місці події правоохоронці встановили зі слів свідка, що на вулиці біля під’їзду перебували двоє чоловіків. Один із них тримав у руці пістолет, здійснив п’ять пострілів і побіг, інший — впав на спину.

Пораненого — 40-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням голови, грудей та плеча “швидка” доставила до медичного закладу, де проводили йому реанімаційні заходи. Однак, незважаючи на зусилля лікарів, вранці потерпілий помер.

На місці події правоохоронці вилучила п’ять гільз патронів калібру 9 мм, дві кулі, автомобіль “Volkswagen Passat”, зв’язку ключів від машини та квартири.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості внесені до ЄРДР за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для з’ясування причин та обставин події, встановлення особи зловмисника та його затримання.

 

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