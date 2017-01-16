В Киеве неизвестные бросили четыре бутылки с зажигательной смесью
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня неизвестные совершили попытку поджога храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и святителя Петра Могилы Второго Шевченковского благочиния столицы, сообщает УНН со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.
По сообщению настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью.
"...Бутылки не разбились и отлетели от стен", - отметил священник.
В УПЦ сообщили, что полиция Шевченковского района оперативно и профессионально отреагировала на факт правонарушения.
Протоиерей Иоанн предположил, что попытка поджечь храм является попыткой забрать дорогостоящую землю, на которой он находится. Он также добавил, что уже полгода парафия скорее всего страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые имеют целью построить на месте храма многоэтажки.
Как сообщили в УПЦ, строительство храма было начато 12 сентября 2007 года В июне 2008 г. Блаженнейший Митрополит Владимир (+2014, Сабодан) совершил чин его освящения в честь святителя Петра Могилы и иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец".