У Києві невідомі кинули чотири пляшки із запальною сумішшю у стіну храму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні невідомі вчинили спробу підпалу храму на честь ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець” та святителя Петра Могили Другого Шевченківського благочиння столиці, повідомляє УНН із посиланням на Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
За повідомленням настоятеля храму протоієрея Іоанна Тронька, близько четвертої години ранку зловмисники кинули у південну стіну дерев’яного храму чотири запалені скляні пляшки з горючою сумішшю.
“...пляшки не розбилися та відлетіли від стін”, — зазначив священик.
В УПЦ повідомили, що поліція Шевченківського району оперативно та професійно відреагувала на факт правопорушення.
Протоієрей Іоанн припустив, що намагання підпалити храм є спробою забрати дороговартісну землю, на якій він знаходиться. Він також додав, що вже півроку парафія скоріш за все потерпає від агресивних дій невідомих інвесторів, які мають на меті побудувати на місці храму високоповерхівку.
Як повідомили в УПЦ, будівництво храму було розпочато 12 вересня 2007 р. У червні 2008 р. Блаженніший Митрополит Володимир (+2014, Сабодан) звершив чин його освячення на честь святителя Петра Могили й ікони Божої Матері “Пом’якшення злих сердець”.