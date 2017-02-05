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В Китае в парке аттракционов погибла девочка

Киев • УНН

 • 11215 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В китайском парке аттракционов в городе Чунцин на юго-западе страны погибла 13-летняя девочка, которая упала с аттракциона, передает УНН со ссылкой на BBC.

В Китае в парке аттракционов погибла девочка

Местные СМИ сообщают, что девочка упала на железную ограду, после чего была доставлена в больницу, где умерла.

По словам следователей, ее ремень безопасности был сломан, а защитная планка была закреплена недостаточно плотно.

Сообщается, что в последний раз аттракцион "Путешествие в пространстве" прошел инспекцию в декабре.

Китайские СМИ публикуют видео с мобильного телефона, на котором видно, как девочка сначала висит на своем кресле, а затем на большой скорости вылетает из него.

Китайские власти распорядились прекратить использование всех аттракционов в парке, пока они не пройдут проверку.

СМИ сообщают, что родители девочки пришли к соглашению с парком аттракционов о компенсации в 870 000 юаней (127 тыс. жолларов).

Напомним, в сентябре 2016 гю три человека выпали из аттракциона в Шотландии.

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