В Китае в парке аттракционов погибла девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В китайском парке аттракционов в городе Чунцин на юго-западе страны погибла 13-летняя девочка, которая упала с аттракциона, передает УНН со ссылкой на BBC.
Местные СМИ сообщают, что девочка упала на железную ограду, после чего была доставлена в больницу, где умерла.
По словам следователей, ее ремень безопасности был сломан, а защитная планка была закреплена недостаточно плотно.
Сообщается, что в последний раз аттракцион "Путешествие в пространстве" прошел инспекцию в декабре.
Китайские СМИ публикуют видео с мобильного телефона, на котором видно, как девочка сначала висит на своем кресле, а затем на большой скорости вылетает из него.
Китайские власти распорядились прекратить использование всех аттракционов в парке, пока они не пройдут проверку.
СМИ сообщают, что родители девочки пришли к соглашению с парком аттракционов о компенсации в 870 000 юаней (127 тыс. жолларов).
Напомним, в сентябре 2016 гю три человека выпали из аттракциона в Шотландии.