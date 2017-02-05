У Китаї в парку атракціонів загинула дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У китайському парку атракціонів в місті Чунцин на південному заході країни загинула 13-річна дівчинка, яка впала з атракціону, передає УНН з посиланням на BBC.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що дівчинка впала на залізну огорожу, після чого була доставлена в лікарню, де померла.
За словами слідчих, її ремінь безпеки був зламаний, а захисна планка була закріплена недостатньо щільно.
Повідомляється, що востаннє атракціон “Подорож у просторі” пройшов інспекцію в грудні.
Китайські ЗМІ публікують відео з мобільного телефону, на якому видно, як дівчинка спочатку висить на своєму кріслі, а потім на великій швидкості вилітає з нього.
Китайська влада розпорядилися припинити використання всіх атракціонів в парку, поки вони не пройдуть перевірку.
ЗМІ повідомляють, що батьки дівчинки прийшли до угоди з парком атракціонів про компенсацію в 870 000 юанів (127 тис. доларів).
Нагадаємо, у вересні 2016 року троє осіб випали з атракціону в Шотландії.