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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Китаї в парку атракціонів загинула дівчинка

Київ • УНН

 • 11215 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У китайському парку атракціонів в місті Чунцин на південному заході країни загинула 13-річна дівчинка, яка впала з атракціону, передає УНН з посиланням на BBC.

У Китаї в парку атракціонів загинула дівчинка

Місцеві ЗМІ повідомляють, що дівчинка впала на залізну огорожу, після чого була доставлена ​​в лікарню, де померла.

За словами слідчих, її ремінь безпеки був зламаний, а захисна планка була закріплена недостатньо щільно.

Повідомляється, що востаннє атракціон “Подорож у просторі” пройшов інспекцію в грудні.

Китайські ЗМІ публікують відео з мобільного телефону, на якому видно, як дівчинка спочатку висить на своєму кріслі, а потім на великій швидкості вилітає з нього.

Китайська влада розпорядилися припинити використання всіх атракціонів в парку, поки вони не пройдуть перевірку.

ЗМІ повідомляють, що батьки дівчинки прийшли до угоди з парком атракціонів про компенсацію в 870 000 юанів (127 тис. доларів).

Нагадаємо, у вересні 2016 року троє осіб випали з атракціону в Шотландії.

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