В Китае робот "напал" на человека - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На выставке China Hi-Tech Fair в Шэньчжэне робот "напал" на человека, сообщает УНН со ссылкой на What.
По данным издания, аппарат под названием Little Chubby временно оставили без присмотра. Внезапно он разбил стеклянный стенд и нанес травму одному из посетителей. Пострадавшего госпитализировали.
Little Chubby предназначен для детей от четырех до 12 лет, он используется для образовательных целей. На китайских торговых сайтах его стоимость составляет около 1,5 тыс. долл.
"Впервые в Китае робот нанес травму человеку", - отмечает сайт.
Некоторые местные пользователи опасаются, что это может говорить о начале "вторжения" машин. Другие в шутку называют работа первопроходцем в борьбе против человечества.