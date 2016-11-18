У Китаї робот “напав” на людину - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На виставці China Hi-Tech Fair в Шеньчжені робот “напав” на людину, повідомляє УНН із посиланням на What.
За даними видання, апарат під назвою Little Chubby тимчасово залишили без нагляду. Раптово він розбив скляний стенд і завдав травму одному із відвідувачів. Постраждалого госпіталізували.
Little Chubby призначений для дітей від чотирьох до 12 років, він використовується для освітніх цілей. На китайських торгових сайтах його вартість становить близько 1,5 тис. дол.
“Вперше в Китаї робот завдав травму людині”, — зазначає сайт.
Деякі місцеві користувачі побоюються, що це може говорити про початок “вторгнення” машин. Інші жартома називають робота першопрохідцем в боротьбі проти людства.