В Хмельницком состоится Шествие Трех Царей
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, 7 января, по случаю праздника уже традиционно в Хмельницком организуется шествие Трех Царей. Об этом сообщает УНН пресс-служба городского совета.
Верующие католического и православного обрядов 6 января отмечают день Трех Царей. Этот праздник с западного церковного календаря, когда верные вспоминают трех библейских волхвов-царей Каспара, Мельхиора и Бальтазара, которые прибыли в Вифлеем поклониться новорожденному Иисусу.
В этот день Три Царя в восточных одеждах, вместе со свитой, пройдут шествием с пением колядок улицам Хмельницкого, от храма Рождества Пресвятой Богородицы в костел Христа Царя Вселенной на проспекте Мира.
Начало шествия запланировано на 11:00.