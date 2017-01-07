У Хмельницькому відбудеться Хода Трьох Царів

Віряни католицького та православного обрядів 6 січня відзначають день Трьох Царів. Це свято з західного церковного календаря, коли вірні згадують трьох біблійних волхвів-царів: Каспара, Мельхіора та Балтазара, котрі прибули до Віфлеєму поклонитися новонародженому Ісусові.

Цього дня Три Царі у східних шатах, разом зі свитою, пройдуть ходою зі співом колядок вулицями Хмельницького, від храму Різдва Пресвятої Богородиці до костелу Христа Царя Всесвіту на проспекті Миру.

Початок ходи запланований на 11:00.