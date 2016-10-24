В Казахстане началось рассмотрение дела подозреваемого в боях на стороне сепаратистов на Донбассе

Обвиняемый гражданин Казахстана Максим Ермолов вины не признает.

М.Ермолова задержали в феврале 2015 года после возвращения в Казахстан из Донбасса.

Мужчину обвинили в "участии в военном конфликте за рубежом" и запретили покидать Актобе.

В Казахстане посадили по меньшей мере 2 человека из-за участия в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе. Еще четырех граждан Казахстана обвинили в распространении сепаратизма и межнациональной ненависти по конфликту в Украине через интернет.