В Казахстане началось рассмотрение дела подозреваемого в боях на стороне сепаратистов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Казахстане 24 октября началось слушание дела подозреваемого в участии в боях на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины. Дело рассматривается в городе Актобе, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Обвиняемый гражданин Казахстана Максим Ермолов вины не признает.
М.Ермолова задержали в феврале 2015 года после возвращения в Казахстан из Донбасса.
Мужчину обвинили в "участии в военном конфликте за рубежом" и запретили покидать Актобе.
В Казахстане посадили по меньшей мере 2 человека из-за участия в боевых действиях на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе. Еще четырех граждан Казахстана обвинили в распространении сепаратизма и межнациональной ненависти по конфликту в Украине через интернет.