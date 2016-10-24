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У Казахстані розпочався розгляд справи підозрюваного у боях на боці сепаратистів на Донбасі

У Казахстані розпочався розгляд справи підозрюваного у боях на боці сепаратистів на Донбасі

Київ • УНН

 • 8145 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Казахстані 24 жовтня розпочалося слухання справи підозрюваного в участі у боях на боці підтримуваних Росією сепаратистів на сході України. Справа розглядається у місті Актобе, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Обвинувачений громадянин Казахстану Максим Єрмолов провини не визнає.

М.Єрмолова затримали у лютому 2015 року після повернення до Казахстану з Донбасу.

Чоловіка обвинуватили в “участі у воєнному конфлікті за кордоном” і заборонили залишати Актобе.

У Казахстані ув’язнили щонайменше 2 людей через участь у бойових діях на боці підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі. Ще чотирьох громадян Казахстану обвинуватили у розповсюдженні сепаратизму та міжнаціональної ненависті щодо конфлікту в Україні через інтернет.

Українські Національні Новини

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