В Генассамблее ООН обсудили резолюцию по Крыму

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская сторона обсудила с Верховным комиссаром по правам человека Зейд аль-Хусейном в Генеральной ассамблее ООН резолюцию по Крыму. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН.