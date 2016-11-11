В Генассамблее ООН обсудили резолюцию по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская сторона обсудила с Верховным комиссаром по правам человека Зейд аль-Хусейном в Генеральной ассамблее ООН резолюцию по Крыму. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН.
"Имел хороший разговор с Верховным комиссаром по правам человека Зейд аль-Хусейном. Он в полной мере осознает, какие проблемы будут после принятия Генасмблеею ООН резолюции по Крыму ", - написал В.Ельченко.
Как сообщал УНН, Украина подготовила проект резолюции ООН по Крыму .