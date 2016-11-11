У Генасамблеї ООН обговорили резолюцію щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська сторона обговорила із Верховним комісаром з прав людини Зейд аль-Хусейном у Генеральній асамблеї ООН резолюції по Криму. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав посол України при ООН Володимир Єльченко, передає УНН.
“Мав гарну розмову з Верховним комісаром з прав людини Зейд аль-Хусейном. Він повною мірою усвідомлює, які проблеми будуть після прийняття Генасмблеєю ООН резолюції по Криму”, — написав В.Єльченко.
Як повідомляв УНН, Україна підготувала проект резолюції ООН щодо Криму.