В футбольном матче с Финляндией все будет зависеть от нас - А.Пятов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов поделился мыслями по поводу предстоящего отборочного матча ЧМ-2018 с Финляндией, передает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
"Все будет зависеть от нас, от того, насколько мы выполним установку, от нашего настроения, от контроля мяча. Если это все будет на должном уровне, то у наших ворот будет мало моментов. Для голкипера, конечно, легче, когда соперники как можно меньше бьют ударов по воротам - поэтому, надеюсь, наши игроки завтра будут внимательны", - заявил голкипер.
Кроме того, А.Пятов рассказал о сочетаний игроков в защитной звене "желто-синих".
"Без разницы, игроками каких клубов представлена линия защиты сборной Украины. Тот же Женя Хачериди - отличный защитник. Мы с ним уже много матчей сыграли. Тренеры ставят в состав того, кто сильнее, а взаимопонимание у меня со всеми ребятами хорошое", - сказал А.Пятов.
Напомним, на встречу с Финляндией из-за повреждения колена не был вызван в сборную защитник "Динамо" Евгений Хачериди.