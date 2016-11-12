У футбольному матчі з Фінляндією все буде залежати від нас - А.Пятов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Воротар збірної України з футболу Андрій Пятов поділився думками з приводу майбутнього відбіркового матчу ЧС-2018 з Фінляндією, передає УНН з посиланням на сайт ФФУ.
"Все буде залежати від нас, від того, наскільки ми виконаємо установку, від нашого настрою, від контролю м'яча. Якщо це все буде на належному рівні, то біля наших воріт буде мало моментів. Для голкіпера, звичайно, легше, коли суперники якомога менше б'ють ударів по воротах - тому, сподіваюся, наші гравці завтра будуть уважні", - заявив голкіпер.
Окрім того, А.Пятов розповів щодо поєднань гравців у захисній ланці "жовто-блакитних".
"Без різниці, гравцями яких клубів представлена лінія захисту збірної України. Той же Женя Хачеріді - відмінний захисник. Ми з ним вже багато матчів зіграли. Тренери ставлять до складу того, хто сильніший, а взаєморозуміння у мене з усіма хлопцями добре", - сказав А.Пятов.
Нагадаємо, на зустріч з Фінляндією через пошкодження коліна не був викликаний до лав національної збірної оборонець "Динамо" Євген Хачеріді.