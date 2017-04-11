В ФСБ РФ рассказали о задержаниях в связи с терактом в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В рамках расследования теракта в метро Санкт-Петербурга задержали восьмерых членов террористических группировок, все они являются выходцами из Центральной Азии. Об этом рассказал глава ФСБ РФ Александр Бортников, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
“В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержаны восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве, все — выходцы из Центральной Азии”, — заявил О.Бортников.
По его словам, во время обысков силовики обнаружили большое количество оружия и средств поражения. Сейчас спецслужбы разыскивают организаторов теракта.
Напомним, взрыв прогремел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро “Технологический институт” и “Сенная площадь” в Санкт-Петербурге. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинцев не было.