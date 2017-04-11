В ФСБ РФ рассказали о задержаниях в связи с терактом в Петербурге

“В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержаны восемь членов законспирированных террористических ячеек, шесть из которых находились в Санкт-Петербурге, двое — в Москве, все — выходцы из Центральной Азии”, — заявил О.Бортников.

По его словам, во время обысков силовики обнаружили большое количество оружия и средств поражения. Сейчас спецслужбы разыскивают организаторов теракта.

Напомним, взрыв прогремел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро “Технологический институт” и “Сенная площадь” в Санкт-Петербурге. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинцев не было.