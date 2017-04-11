У ФСБ РФ розповіли про затримання у зв'язку з терактом в Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У рамках розслідування теракту в метро санкт-Петербурга було затримано вісьмох членів терористичних угруповань, усі вони є вихідцями із Центральної Азії. Про це розповів голова ФСБ РФ Олександр Бортніков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“У ході оперативно-розшукових і слідчих заходів затримано вісім членів законспірованих терористичних осередків, шість з яких перебували в Санкт-Петербурзі, двоє — в Москві, всі — вихідці з Центральної Азії”, — заявив О.Бортніков.
За його словами, під час обшуків силовики виявили велику кількість зброї та засобів ураження. Зараз спецслужби розшукують організаторів теракту.
Нагадаємо, вибух прогримів 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.