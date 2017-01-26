В ФРГ заявили, что ЕС может развалиться из-за победы популистов на выборах в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль предупредил в четверг, что Европейский Союз может развалиться, если популисты одержат победу на выборах во Франции или Нидерландах в этом году, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Французские президентские выборы этой весны являются горькими судьбоносными выборами в Европе", - сказал З.Габриель.
"После решения о Brexit в прошлом году, если враги Европы снова смогут в Нидерландах или во Франции получить результ, то мы будем иметь дело с угрозой, что самый большой цивилизационный проект 20-го века, а именно Европейский Союз может развалиться", - добавил он .