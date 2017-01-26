У ФРН заявили, що ЄС може розвалитися через перемогу популістів на виборах у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель попередив в четвер, що Європейський Союз може розвалитися, якщо популісти здобудуть перемогу на виборах у Франції чи Нідерландах цього року, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Французькі президентські вибори цієї весни є гіркими доленосними виборами в Європі", - сказав З.Габріель.
"Після рішення про Brexit в минулому році, якщо вороги Європи знову зможуть в Нідерландах або у Франції отримати результ, то ми матимемо справу із загрозою, що найбільший цивілізаційний проект 20-го століття, а саме Європейський Союз, може розвалитися", - додав він.