У ФРН заявили, що ЄС може розвалитися через перемогу популістів на виборах у Європі

"Французькі президентські вибори цієї весни є гіркими доленосними виборами в Європі", - сказав З.Габріель.

"Після рішення про Brexit в минулому році, якщо вороги Європи знову зможуть в Нідерландах або у Франції отримати результ, то ми матимемо справу із загрозою, що найбільший цивілізаційний проект 20-го століття, а саме Європейський Союз, може розвалитися", - додав він.