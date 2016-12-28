Во Франции задержаны три человека за подготовку терактов на Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Полиция на юге Франции арестовала трех мужчин, которые планировали атаки и нападения на полицейских в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах, передает УНН.
Один из злоумышленников, который планировал атаки в ночь на 1 января, арестован в коммуне Кюньо. Двое других были задержаны в Тулузе во время полицейского рейда. По предварительной версии, трое злоумышленников не знакомы друг с другом и намеревались осуществить свои атаки независимо.
Напомним, подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри мог бежать из Германии во Францию через Нидерланды.