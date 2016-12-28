У Франції затримано трьох осіб за підготовку терактів на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліція на півдні Франції заарештувала трьох чоловіків, які планували здійснити атаки і напади на поліцейських в новорічну ніч. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в місцевих правоохоронних органах, передає УНН.
Один із зловмисників, що планував атаки у ніч на 1 січня, заарештований в комуні Кюньо. Двоє інших були затримані в Тулузі під час поліцейського рейду. За попередньою версією, троє зловмисників не знайомі один з одним і мали намір здійснити свої атаки незалежно.
Нагадаємо, підозрюваний у вчиненні теракту в Берліні Аніс Амрі міг втекти з Німеччини до Франції через Нідерланди.