Во Франции открыли музей копий наскальных рисунков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря УНН. Во Франции открыли музей с копиями наскальных рисунков из пещеры Ласко, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщает издание, желающие не могут увидеть оригинальные пещерные рисунки, созданные 17 тысяч лет назад, так как это может повредить этим образцам первобытного искусства.
Поэтому во Франции открыли музей с копиями наскальной живописи, которые полностью соответствуют оригиналу, поскольку воссозданы с точностью до миллиметра и также размещены на скалах.