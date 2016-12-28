У Франції відкрили музей копій наскельних малюнків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня УНН. У Франції відкрили музей із копіями наскельних малюнків із печери Ласко, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як повідомляє видання, бажаючі не можуть побачити оригінальні печерні малюнки, створені 17 тисяч років тому, оскільки це може зашкодити цим зразкам первісного мистецтва.
Тому у Франції відкрили музей з копіями наскельного живопису, які повністю відповідають оригіналу, оскільки відтворені з точністю до міліметра і також розміщені на скелях.