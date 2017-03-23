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У двух жителей Кропивницкого обнаружили 170 доз метамфетамина

Киев • УНН

 • 7378 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 марта. УНН. Психотропное вещество, а также препарат, в состав которого входит прекурсор, работники полиции обнаружили в квартире, которую снимали двое жителей Кропивницкого. Об этом сообщили в ГУ ЧП в области, сообщает УНН.

По предварительным данным, в чужом домовладении мужчины организовали место сбыта наркотических средств и психотропных.

Во время проверки полученной информации, полицейские провели санкционированный обыск в доме в одном из микрорайонов областного центра, арендовали двое местных жителей, 19 и 26 лет. В результате в помещении было обнаружено 173 дозы психотропного вещества - метамфетамина и 64 таблетки препарата "Ефина", в состав которого входит псевдоэфедрин - прекурсор.

Изъятые вещества направлены на исследование. По результатам экспертизы по данному факту будет принято решение о привлечении лиц к уголовной ответственности по ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 1 ст.311 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров). За такие действия предусмотрена ответственность - до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 21 марта в Запорожье двух подполковников полиции поймали на торговле наркотиками.

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