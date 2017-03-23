У двох жителів Кропивницького виявили 170 доз метамфетаміну
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 березня. УНН. Психотропну речовину, а також препарат, до складу якого входить прекурсор, працівники поліції виявили у помешканні, що винаймали двоє жителів Кропивницького. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.
За попередніми даними, у чужому домоволодінні чоловіки організували місце збуту наркотичних засобів та психотропів.
Під час перевірки отриманої інформації, поліцейські провели санкціонований обшук у будинку в одному з мікрорайонів обласного центру, який орендували двоє місцевих мешканців, 19 та 26 років. У результаті у помешканні було виявлено 173 дози психотропної речовини — метамфетаміну та 64 пігулки препарату “Ефіна”, до складу входить псевдоефедрин — прекурсор.
Вилучені речовини направлено на дослідження. За результатами експертизи за цим фактом буде прийнято рішення щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч.1 ст.311 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів). За такі дії передбачено відповідальність — до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 21 березня на Запоріжжі двох підполковників поліції спіймали на торгівлі наркотиками.