В Донецке боевики начали принудительную эвакуацию жителей некоторых районов города
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Донецке боевики начали принудительно эвакуировать жителей некоторых районов города. Об этом корреспонденту УНН сообщают собственные источники в СБУ, а также из оккупированного Донецка.
Со вчерашнего вечера в Донецке боевики начали выборочную эвакуацию. Сейчас эвакуация продолжается.
Боевики начали выборочную эвакуацию в Киевском районе Донецка. Как сообщают местные жители, эвакуация происходит как для тех, кто пожелал собрать вещи, так и для тех, кто был против.
Однако весь район не эвакуирован и врядли будет.
Также корреспонденту УНН источник в СБУ сообщил, что в Киевском районе, к домам, где эвакуируют местное население, подгоняют тяжелое вооружение - "Град", САУ, минометы. Большое количество мирного населения было против, чтобы военная техника стояла под их окнами. Но боевики не реагируют на это и продолжают располагаться в Киевском районе.
Также источник в СБУ сообщил, что пришла электронная рассылка в исполкомы Горловки, Енакиево, Дебальцево - в любой момент быть готовыми к возможной эвакуации.
Напомним, жители оккупированной Макеевки накануне сообщили о движении колонны техники боевиков , где было 20 танков Т-90, 15 САУ и "Грады", в настоящий момент уже было заметно "результаты работы" этой техники в Авдеевке.