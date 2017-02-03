У Донецьку бойовики почали примусову евакуацію жителів деяких районів міста
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Донецьку бойовики почали примусово евакуйовувати жителів деяких районів міста. Про це кореспонденту УНН повідомляють власні джерела в СБУ, а також з окупованого Донецька.
Від учорашнього вечора в Донецьку бойовики почали вибіркову евакуацію. Наразі евакуація триває.
Бойовики почали вибіркову евакуацію в Київському районі Донецька. Як повідомляють місцеві жителі, евакуація відбувається як для тих, хто побажав зібрати речі, так і для тих, хто був проти.
Проте весь район не евакуйований і наврядчи буде.
Також кореспонденту УНН джерело з СБУ повідомило, що в Київському районі, до будинків, де евакуюють місцеве населення, підганяють важке озброєння — “Град”, САУ, міномети. Велика кількіть мирного населення була проти, щоб військова техніка стояла під їхніми вікнами. Але бойовики не реагують на це і продовжують розташовуватися в Київському районі.
Також джерело з СБУ повідомило, що прийшла електронна розсилка в виконкоми: Горлівка, Єнакієве, Дебальцеве — в будь-який момент бути готовим до можливої евакуації.
Нагадаємо, жителі окупованої Макіївки напередодні повідомили про рух колони техніки бойовиків, де було 20 танків Т-90, 15 САУ і "Гради", в сьогодні вже було помітно "результати роботи" цієї техніки в Авдіївці.