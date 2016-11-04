В "ДНР" и "ЛНР" фиксируется недовольство населения действиями главарей

В "ЛНР" жителей возмущает сокращение выдачи угля для отопления домов и его активный вывоз в Россию.

"На территории "ЛНР" местное население массово выражает недовольство планами главарей "ЛНР" сократить выдачу угля для отопления домов. В частности, в грядущем отопительном сезоне выдачу угля жителям домов с печным отоплением планируется сократить вдвое - с 6 тонн угля в расчете на один дом в прошлом году до 3 тонн горючего в нынешнем году. Ухудшает недовольство местных жителей тот общеизвестный в этих районах факт, что одновременно оккупационная власть вывозит в Россию значительную часть добытого в "ЛНР" угля", - говорится в сообщении.

Между тем, в "ДНР" протесты фиксируются в связи с решением главарей закрыть 22 шахты, общее количество рабочих мест на которых составляет 14 000 человек.

"В свою очередь, на территории "ДНР" фиксируется рост протестного потенциала в шахтерской среде в связи с намерениями главарей "республики" закрыть 22 шахты, на которых работают около 14 тыс. человек. В частности, до конца текущего года планируется перевести на баланс "Донбасуглереконструкция" и закрыть (законсервировать на реконструкцию на неопределенный срок) предприятия "Артемуголь", "Орджоникидзеуголь", "Шахтерскантрацит", "Восточная", "Торезантрацит" и др. При этом, общая задолженность по зарплате составляет 950 млн руб. и 500 тыс. руб. компенсационных расходов", - написал он.