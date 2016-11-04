У "ДНР" та "ЛНР" фіксується невдоволення населення діями ватажків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На території, контрольованій “ЛНР” та “ДНР”, фіксується невдоволення місцевого населенням рішеннями та діями ватажків з різних причин. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
У “ЛНР” жителів обурює скорочення видачі вугілля для опалення приватних будинків та його активний вивезення у Росію.
“На території "ЛНР“ місцеве населення масово висловлює невдоволення планами ватажків "ЛНР“ скоротити видачу вугілля для опалення приватних будинків. Зокрема, в прийдешньому опалювальному сезоні видачу вугілля жителям будинків з пічним опаленням планується скоротити вдвічі - з 6 тонн вугілля з розрахунку на один будинок в минулому році до 3 тонн пального в нинішньому році. Погіршує невдоволення місцевих жителів той загальновідомий в цих районах факт, що одночасно окупаційна влада вивозить до Росії значну частину видобутого в "ЛНР“ вугілля”, — йдеться у повідомленні.
Тим часом, у “ДНР” протести фіксуються у зв’язку із рішенням ватажків закрити 22 шахти, загальна кількість робочих місць на якій складає 14 тисяч чоловік.
“У свою чергу, на території "ДНР“ фіксується зростання протестного потенціалу в шахтарському середовищі у зв’язку з намірами ватажків "республіки“ закрити 22 шахти, на яких працюють близько 14 тис. людей. Зокрема, до кінця поточного року планується перевести на баланс "Донбасуглереконструкція“ і закрити (законсервувати на реконструкцію на невизначений термін) підприємства "Артемвугілля“, "Орджонікідзевугілля“, "Шахтарськантрацит“, "Східна“, "Торезантрацит“ та ін. При цьому, загальна заборгованість із зарплати становить 950 млн руб. і 500 тис. руб. компенсаційних витрат”, — написав він.