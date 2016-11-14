В Днепре разоблачили судью и адвоката, которые завладели квартирами более чем на 77 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Днепре разоблачили судью районного суда, адвоката и предпринимателя, которые на протяжении нескольких лет завладели 32 объектами недвижимости более чем на 77 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, фигуранты дела, используя поддельные документы и заведомо неправосудные судебные решения, регистрировали право собственности на квартиры граждан за подконтрольными им лицами. В дальнейшем указанное имущество отсуживалось в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель.
Всего в течение двух лет, злоумышленники незаконно завладели имуществом граждан на общую сумму более 77 млн грн.
Прокуратурой всем участникам преступной схемы сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК Украины), служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК Украины) и использовании поддельных документов (ч.4 ст. 358 УК Украины).
Кроме этого, судье сообщено о подозрении в постановлении заведомо неправосудных решений, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.375 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.