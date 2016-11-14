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15 марта, 19:03 • 110770 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153977 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В Днепре разоблачили судью и адвоката, которые завладели квартирами более чем на 77 млн ​​грн

В Днепре разоблачили судью и адвоката, которые завладели квартирами более чем на 77 млн ​​грн

Киев • УНН

 • 8021 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Днепре разоблачили судью районного суда, адвоката и предпринимателя, которые на протяжении нескольких лет завладели 32 объектами недвижимости более чем на 77 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Так, фигуранты дела, используя поддельные документы и заведомо неправосудные судебные решения, регистрировали право собственности на квартиры граждан за подконтрольными им лицами. В дальнейшем указанное имущество отсуживалось в пользу третьих лиц и обществ с ограниченной ответственностью, руководителями которых были сами адвокат и предприниматель.

Всего в течение двух лет, злоумышленники незаконно завладели имуществом граждан на общую сумму более 77 млн ​​грн.

Прокуратурой всем участникам преступной схемы сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК Украины), служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК Украины) и использовании поддельных документов (ч.4 ст. 358 УК Украины).

Кроме этого, судье сообщено о подозрении в постановлении заведомо неправосудных решений, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.375 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

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