У Дніпрі викрили суддю та адвоката, які заволоділи квартирами на понад 77 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Дніпрі викрили суддю районного суду, адвоката та підприємця, які упродовж декількох років заволоділи 32 об’єктами нерухомості на понад 77 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, фігуранти справи, використовуючи підроблені документи та завідомо неправосудні судові рішення, реєстрували право власності на квартири громадян за підконтрольними їм особами. У подальшому вказане майно відсуджувалось на користь третіх осіб та товариств з обмеженою відповідальністю, керівниками яких були самі ж адвокат та підприємець.
Усього, протягом двох років, зловмисники незаконно заволоділи майном громадян на загальну суму понад 77 млн грн.
Наразі прокуратурою усім учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 КК України), службовому підробленні (ч.1 ст.366 КК України) та використанні підроблених документів (ч.4 ст.358 КК України).
Крім цього, судді повідомлено про підозру у постановленні завідомо неправосудних рішень, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.375 КК України).
Досудове розслідування триває.