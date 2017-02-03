В Днепре пресекли незаконную деятельность сети из 28 АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В рамках операции "Акциз-2017" в Днепре пресекли незаконную деятельность крупной сети, состоящей из 28 АЗС. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, во время операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины, установлено, что на территории областного центра по ряду адресов расположены автогазозаправочные станции, на которых осуществляется реализация топлива без каких-либо разрешительных документов, а также без регистрации в органах ГФС как плательщика акцизного налога и без его декларирования и уплаты.
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В результате проведенных 28 обзоров обнаружили и изъяли сжиженный газ пропан-бутан, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности на общую сумму 6,35 миллиона гривен.
Напомним, как сообщал УНН, эксперт рассказал, почему дорожает топливо и когда ждать спада цен.