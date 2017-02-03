У Дніпрі припинили незаконну діяльність мережі з 28 АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У межах операції “Акциз-2017” У Дніпрі припинили незаконну діяльність великої мережі, що складається з 28 АЗС. Про це повідомив перший заступник голови в Державній фіскальній службі України Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, під час операції “Акциз-2017” і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України, встановлено, що на території обласного центру за низкою адрес розташовані автогазозаправні станції, на яких здійснюється реалізація пального без будь-яких дозвільних документів, а також без реєстрації в органах ДФС як платника акцизного податку та без його декларування і сплати.
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Внаслідок проведених 28 оглядів виявлено та вилучено скраплений газ пропан-бутан, а також обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності на загальну суму 6,35 мільйона гривень.
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