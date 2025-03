В Черное море направляется американский ракетный эсминец

Детали

Во флоте США сообщили, что USS ThomasHudner - начал транзит на север в Черное море чтобы провести операцию по поддержанию морской безопасности в регионе. Происходит это в рамках поддержки партнеров по НАТО.

BREAKING: 2nd @usnavy ship - #USSThomasHudner - began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R

- US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021

USS Thomas Hudner (DDG-116) - американский ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" введен в эксплуатацию 1 декабря 2018 года, имеет на вооружении около 74 крылатых ракет "Стандарт-2" или "Стандарт-3", 24 ракеты "Си Спэрроу".

Во время рейда в этом году USS Thomas Hudner участвовал в учениях в Атлантическом океане у Канарских островов, после чего вошел в Средиземное море, а позже отправился через Дарданеллы в Мраморное море.

На днях в Черное море уже вошел американский ракетный крейсер USS Monterеy CG61. В целом сейчас в Черном море находится четыре военных корабля стран-участниц НАТО.