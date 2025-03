У Чорне море прямує американський ракетний есмінець

Деталі

У флоті США повідомили, що USSThomasHudner — розпочав транзит на північ до Чорного моря для того аби провести операцію з підтримання морської безпеки в регіоні. Відбувається це в рамках підтримки партнерів по НАТО.

BREAKING: 2nd @usnavy ship - #USSThomasHudner - began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021

USS Thomas Hudner (DDG-116) — американський ракетний есмінець типу “Arleigh Burke” введений в експлуатацію 1 грудня 2018 року, має на озброєнні близько 74 крилатих ракет “Стандарт-2” або “Стандарт-3”, 24 ракети “Сі Сперроу”.

Під час цьогорічного рейду USS Thomas Hudner брав участь у навчаннях в Атлантичному океані біля Канарських островів, після чого увійшов до Середземного моря, а пізніше попрямував через Дарданелли до Мармурового моря.

Днями у Чорне море вже увійшов американський ракетний крейсер USS Monterеy CG61. Загалом наразі у Чорному морі перебуває чотири військові кораблі країн-учасниць НАТО.