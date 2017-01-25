У.Болта лишили "золота" Олимпиады за допинг другого члена команды
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Ямайский спринтер Усэйн Болт вынужден будет вернуть одну олимпийскую медаль после того, как тесты на допинг другого члена олимпийской команды Нести Картера показали положительный результат. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Н.Картер и У.Болт были в одной команде в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Тогда они вместе с товарищами по команде - Асафой Павелом и Майклом Фратером - установили мировой рекорд в эстафете, финишировав с результатом 37,1 секунды.
Н.Картер был одним из 454 атлетов, у которых Международный олимпийский комитет взял повторные пробы на допинг. В его тестах обнаружили препарат метилгексанамин, хотя в 2008 году эти же пробы не показали никаких запрещенных веществ.
Теперь золотую медаль в эстафете на Олимпиаде-2008 отдадут спортсменам из Тринидада и Тобаго, второе место - у Японии, а третье - у Бразилии.
Отметим, У.Болт на Олимпиаде в Рио-2016 выиграл три золота, финишировав первым в 100-метровке, 200-метровке и эстафете 4х100 метров. Такие же результаты он показал в 2012 г. в Лондоне и в 2008 г. в Пекине.