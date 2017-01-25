У.Болта лишили "золота" Олимпиады за допинг другого члена команды

Н.Картер и У.Болт были в одной команде в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Тогда они вместе с товарищами по команде - Асафой Павелом и Майклом Фратером - установили мировой рекорд в эстафете, финишировав с результатом 37,1 секунды.

Н.Картер был одним из 454 атлетов, у которых Международный олимпийский комитет взял повторные пробы на допинг. В его тестах обнаружили препарат метилгексанамин, хотя в 2008 году эти же пробы не показали никаких запрещенных веществ.

Теперь золотую медаль в эстафете на Олимпиаде-2008 отдадут спортсменам из Тринидада и Тобаго, второе место - у Японии, а третье - у Бразилии.

Отметим, У.Болт на Олимпиаде в Рио-2016 выиграл три золота, финишировав первым в 100-метровке, 200-метровке и эстафете 4х100 метров. Такие же результаты он показал в 2012 г. в Лондоне и в 2008 г. в Пекине.