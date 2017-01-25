У.Болта позбавили "золота" Олімпіади через допінг іншого члена команди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Ямайський спринтер Усейн Болт змушений буде повернути одну олімпійську медаль після того, як тести на допінг іншого члена олімпійської команди Нести Картера показали позитивний результат. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Н.Картер та У.Болт були в одній команді у естафеті 4×100 метрів на Олімпійських іграх у Пекіні в 2008 році. Тоді вони разом із товаришами по команді — Асафою Павелом і Майклом Фратером — встановили світовий рекорд у естафеті, фінішувавши із результатом 37,1 секунди.
Н.Картер був одним із 454 атлетів, у яких Міжнародний олімпійський комітет узяв повторні проби на допінг. У його тестах виявили препарат метилгексанамін, хоч у 2008 році ці ж самі проби не показали жодних заборонених речовин.
Тепер золоту медаль в естафеті на Олімпіаді-2008 віддадуть спортсменам з Тринідаду і Тобаго, друге місце — у Японії, а третє — у Бразилії.
Зазначимо, У.Болт на Олімпіаді у Ріо-2016 виграв три золота, фінішувавши першим у 100-метрівці, 200-метрівці і естафеті 4х100 метрів. Такі ж результати він показав у 2012 у Лондоні і в 2008 у Пекіні.