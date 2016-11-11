В Берлине согласовали экологический план до 2050 года
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министр экономики Зигмар Габриэль и министр окружающей среды Барбара Хендрикс согласовали план защиты окружающей среды, нацеленный на реализацию Парижского климатического соглашения, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Климатический план заключается в попытке Германии отказаться от ископаемых видов топлива для достижения цели - уменьшить выбросы углекислого газа на 95% к 2050 году.
Это обещание было выдвинуто в рамках Парижского соглашения, достигнутого в прошлом году на конференции в столице Франции. Данный вид договора ставить цели по ограничению выбросов парниковых газов для того, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов Цельсия от доиндустриального уровня.
Ожидается, что сделка будет официально одобрена Кабинетом министров в понедельник.
Напомним, Парижское соглашение о предотвращении изменений климата вступило в силу.