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15 марта, 19:03 • 111673 просмотра

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В Берлине согласовали экологический план до 2050 года

Киев • УНН

 • 7638 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министр экономики Зигмар Габриэль и министр окружающей среды Барбара Хендрикс согласовали план защиты окружающей среды, нацеленный на реализацию Парижского климатического соглашения, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Климатический план заключается в попытке Германии отказаться от ископаемых видов топлива для достижения цели - уменьшить выбросы углекислого газа на 95% к 2050 году.

Это обещание было выдвинуто в рамках Парижского соглашения, достигнутого в прошлом году на конференции в столице Франции. Данный вид договора ставить цели по ограничению выбросов парниковых газов для того, чтобы удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов Цельсия от доиндустриального уровня.

Ожидается, что сделка будет официально одобрена Кабинетом министров в понедельник.

Напомним, Парижское соглашение о предотвращении изменений климата вступило в силу.

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