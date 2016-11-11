У Берліні погодили екологічний план до 2050 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, міністр економіки Зігмар Габріель і міністр навколишнього середовища Барбара Хендрікс узгодили план захисту довкілля, націлений на реалізацію Паризької кліматичної угоди, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Кліматичний план полягає в намаганні Німеччини відмовитися від викопних видів палива задля досягнення цілі – зменшити викиди вуглекислого газу на 95% до 2050 року.
Цю обіцянку було висунуто в рамках Паризького Угоди, досягнутої в минулому році на конференції у столиці Франції. Даний вид договору ставити цілі по обмеженню викидів парникових газів для того, щоб утримати глобальне потепління в межах 2 градусів Цельсія від доіндустріального рівня.
Очікується, що угода буде офіційно схвалена Кабінетом міністрів у понеділок.
Нагадаємо, Паризька угода про запобігання змін клімату набула чинності.