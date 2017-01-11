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В 2016 году на железнодорожных путях зафиксировано 80 ДТП - "Укрзализныця"

В 2016 году на железнодорожных путях зафиксировано 80 ДТП - "Укрзализныця"

Киев • УНН

 • 7440 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. За 2016 год на железнодорожных переездах и путях ПАО "Укрзализныця" зафиксировано 80 случаев дорожно-транспортных происшествий, в том числе 73 случая на переездах и 7 - на путях вне переездов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По данным ведомства, в 2016 году в результате ДТП на железнодорожных путях погибли 7 человек и 29 человек были травмированы. По сравнению с соответствующим периодом 2015 году количество ДТП увеличилось на 7 случаев, количество погибших - меньше на 6 человек и на 3 человек количество травмированных.

Напомним, местные бюджеты в 2016 году компенсировали за перевозку льготников 9,2% стоимости услуг.

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