У 2016 році на залізничних коліях зафіксовано 80 ДТП — “Укрзалізниця”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За 2016 рік на залізничних переїздах і коліях ПАТ “Укрзалізниця” зафіксовано 80 випадків дорожньо-транспортних подій, у тому числі 73 випадки на переїздах і 7 — на коліях поза переїздами. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
За даними відомства, у 2016 році внаслідок ДТП на залізничних коліях загинуло 7 осіб і 29 осіб було травмовано. Порівняно з відповідним періодом 2015 року кількість ДТП збільшилася на 7 випадків, кількість загиблих — менше на 6 осіб і на 3 осіб кількість травмованих.
Нагадаємо, місцеві бюджети у 2016 році компенсували за перевезення пільговиків 9,2% вартості послуг.