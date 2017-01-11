У 2016 році на залізничних коліях зафіксовано 80 ДТП — “Укрзалізниця”

За даними відомства, у 2016 році внаслідок ДТП на залізничних коліях загинуло 7 осіб і 29 осіб було травмовано. Порівняно з відповідним періодом 2015 року кількість ДТП збільшилася на 7 випадків, кількість загиблих — менше на 6 осіб і на 3 осіб кількість травмованих.

Нагадаємо, місцеві бюджети у 2016 році компенсували за перевезення пільговиків 9,2% вартості послуг.