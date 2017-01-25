Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Турция стягивает бронетехнику к границе с Сирией. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.
Как отмечается, в приграничный с Сирией район Элбейли провинции Килис доставлены танки, бронетранспортеры, рабочая техника.
Указано, что бронетехнику сопровождали силы жандармерии.
При этом причины стягивания техники не указаны.
Напомним, на севере Сирии при поддержке ВС Турции с 24 августа прошлого года продолжается антитеррористическая операция "Щит Евфрата".