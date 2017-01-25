Туреччина стягує бронетехніку до кордону з Сирією - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Туреччина стягує бронетехніку на кордон з Сирією. Про це повідомляє Anadolu, передає УНН.
Як зазначається, у прикордонний з Сирією район Елбейлі провінції Кіліс доставлені танки, бронетранспортери, робоча техніка.
Вказано, що бронетехніку супроводжували сил жандармерії.
При цьому причини стягування техніки не вказані.
Нагадаємо, на півночі Сирії за підтримки ЗС Туреччини з 24 серпня минулого року триває антитерористична операція “Щит Євфрату”.