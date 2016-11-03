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15 марта, 19:03 • 115163 просмотра

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Турция грозит ЕС разорвать соглашение о беженцах до конца 2016 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предупредил, что если в ближайшие дни не поступит ответ от ЕС о безвизовом режиме, то Анкара может отменить соглашение о беженцах, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы ожидаем ответа на днях. Если он не поступит, мы отменим договоренность", - заявил министр.

М.Чавушоглу добавил, что Турция отреагировала на требования Брюсселя и изменила свое антитеррористическое законодательство.

"Мы будем придерживаться соглашения с ЕС и ожидаем, что Европа сделает то же самое. Если этого не произойдет, то мы отменим соглашение с ЕС в этой сфере", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции.

Напомним, по данным оценочного отчета Еврокомиссии по реализации соглашения между Анкарой и ЕС от 18 марта Турция должна выполнить еще семь условий для "безвиза" с ЕС.

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